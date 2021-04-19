Британские ученые рассказали о вреде известного обезболивающего препарата

Лондон, 19 апреля. Передозировка популярным обезболивающим парацетамолом может вызвать серьезные последствия. Об этом рассказала Национальная служба здравоохранения Англии.

В первые часы после приема гепатотоксической дозы парацетамола у человека появляется тошнота и рвота. Это наиболее распространенные симптомы передозировки. В результате после нее могут возникнуть серьезные проблемы с печенью, пишет издание Express.

Кроме этого, если количество препарата существенно превысило положенную дозу, то это может привести к сонливости, желтухе. Также специалисты иногда наблюдают появление боли в правой верхней части живота.

Недавно врачи рассказали, что отвар из облепихи способен сбить жар. Растение обладает противобактериальными и противовоспалительными свойствами.