Съемки фильма «Флэш» начались в Лондоне

Лондон, 19 апреля. Производство сольной кинокартины про супергероя Флэша после множества переносов наконец-то началось. Об этом сообщило издание Deadline.

Сюжет будет разворачиваться во время появления Флэшпоинта, когда главный персонаж фильма отправится в прошлое для спасения своей матери. Однако изменения внесут коррективы в весь пространственно-временной континуум в будущем. По данным издания, фильм будет немного отличаться от событий в комиксе.

Режиссером киноленты выступил создатель фильма «Оно» Андреасу Мускетти. Главную роль исполнит Эзра Миллер. Также в картине снимутся Майкл Китон и Бэн Аффлек.

Недавно стало известно о дате начала съемок четвертой части «Джона Уика». Производство фильма стартует в июне этого года в Берлине, Нью-Йорке, Париже и городах Японии.