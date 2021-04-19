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Защитник «Барселоны» Умтити может стать игроком «Зенита»
wikipedia.org  /  Ronnie Macdonald/CC BY 2.0
Спорт

Защитник «Барселоны» Умтити может стать игроком «Зенита»

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 02:04
Футболист «Барселоны» Самуэль Умтити, играющий на позиции защитника, попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Барселона, 19 апреля. Футболист «Барселоны» Самуэль Умтити, играющий на позиции защитника, попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

В каталонском клубе африканский футболист играет с 2016 года. О его возможном переходе в «Зенит» рассказал журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» открыта для его продажи. Решение зависит от игрока, у которого есть предложения от других европейских клубов», — подчеркнул Романо.

За «Барселону» Умтити, по данным RT, сыграл в 129 матчах. Ему удалось забить два гола и сделать одну результативную передачу.

Петербургский «Зенит» сейчас возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата. В субботу, 17 апреля, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с «Краснодаром».

Зенит барселона юмтити умтити
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