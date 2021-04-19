Disney посвятит злым сестрам Золушки полнометражный фильм

Москва, 19 апреля. Студия Disney приступила к работе над полнометражным фильмом о сводных сестрах Золушки. Киноленту снимут в жанре музыкальной комедии.

Сюжет фильма развернется вокруг злых сестер Золушки, которые расскажут всем известную сказку от своего лица. Зрители не только смогут услышать историю с другой стороны, но и узнают о судьбе персонажей после свадьбы главной героини.

В роли сценаристов выступят номинанты на премию «Оскар» Кристен Уиг и Энни Мумоло. Имя режиссера и примерная дата выхода проекта пока не раскрываются.

Disney ранее получила судебный иск от авторов сценария фильма «Хищник» 1987 года выхода Джима и Джона Томасов. Киноделы намерены отобрать у студии права на франшизу.