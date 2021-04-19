Российский Минтруд создаст 100 центров занятости нового формата

Москва, 19 апреля. Центры занятости нового формата заработают в регионах России до конца 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Пробная модернизация служб занятости населения стартовала еще в 2019 году. За время реализации программы было создано около 50 обновленных центров занятости, уточнили в Минтруде, пишет «Российская газета».

Суть реформации состоит в том, что предложение работы будет подбираться в соответствии с жизненной ситуацией (для соискателя) или бизнес-ситуациями (для работодателей). По мнению специалистов Минтруда, данное решение поможет в поиске рабочих мест для граждан предпенсионного возраста и молодых специалистов.

Ранее депутат Госдумы Роман Романенко предложил Минтруду механизм помощи молодежи в трудоустройстве. Парламентарий считает, что сертификаты на 100 тыс. руб., которые будут прилагаться к диплому об окончании вуза или колледжа, помогут специалистам без опыта работы.