Вашингтон, 19 апреля. Россия может просто расслабиться и начать лицезреть, как США движутся по пути саморазрушения, на который они встали сами. Жители страны в последнее время стали сильно разобщены.

Таким образом читатели американского издания Fox News отреагировали на решение Москвы выслать десять американских дипломатов в ответ на введение США новых санкций против России. Многие из них задались справедливым вопросом: чего в конкретном случае добился Вашингтон. Пользователи назвали поведение правительства предсказуемым и стандартным.

«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США?» — прокомментировал один из читателей.

«Очень глупо со стороны Соединенных Штатов провоцировать войну с Россией. История повторяется снова и снова», — добавил другой пользователь.

Для выполнения хотя бы первых шагов нормализации отношений с Россией главе Белого дома Джозефу Байдену необходимо отказаться от санкционного давления, поскольку политика Москвы продолжает оставаться несгибаемой, несмотря на все попытки США. Внимание на это обратил американский аналитик Дэниел Депетрис.