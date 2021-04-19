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Американцы предложили России понаблюдать за саморазрушением США
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Американцы предложили России понаблюдать за саморазрушением США

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 01:48
Россия может просто расслабиться и начать лицезреть, как США движутся по пути саморазрушения, на который они встали сами. Жители страны в последнее время стали сильно разобщены.

Вашингтон, 19 апреля. Россия может просто расслабиться и начать лицезреть, как США движутся по пути саморазрушения, на который они встали сами. Жители страны в последнее время стали сильно разобщены.

Таким образом читатели американского издания Fox News отреагировали на решение Москвы выслать десять американских дипломатов в ответ на введение США новых санкций против России. Многие из них задались справедливым вопросом: чего в конкретном случае добился Вашингтон. Пользователи назвали поведение правительства предсказуемым и стандартным.

«Неужели у кого-то еще остались сомнения в том, что Байден не годится даже для должности председателя «клуба книги месяца», не говоря уже о должности президента США?» — прокомментировал один из читателей.

«Очень глупо со стороны Соединенных Штатов провоцировать войну с Россией. История повторяется снова и снова», — добавил другой пользователь.

Для выполнения хотя бы первых шагов нормализации отношений с Россией главе Белого дома Джозефу Байдену необходимо отказаться от санкционного давления, поскольку политика Москвы продолжает оставаться несгибаемой, несмотря на все попытки США. Внимание на это обратил американский аналитик Дэниел Депетрис.

санкции россия сша fox news
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