Гидрометцентр спрогнозировал теплое лето в большинстве регионах РФ

Москва, 19 апреля. Лето ожидается теплым на большей части РФ, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что прогноз будет постоянно уточняться и детализироваться.

Делать выводы о раннем лете пока нельзя, считает синоптик. Климатическое определение лета отсутствует, так как в каждых регионах существуют свои нормы и представления о сезоне, сообщает ТАСС. Вильфанд уточнил, что метеорологи разделяют лето на две половины. Это связано с изменением циркуляции.

«В среднем первая половина лета начинается во второй пятидневке мая, а вторая половина — в конце июня — начале июля. Но это среднее значение, это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели», — сказал эксперт.

Наступление лета нельзя спрогнозировать заранее, это определяется по факту, заключил Вильфанд.

Климатолог Владимир Семенов считает, что лето 2021 года будет теплее, чем обычно. Он также подчеркнул, что пока не стоит ждать точных прогнозов — о погоде можно говорить только гипотетически.