Ведущие футбольные клубы из Европы объявили о создании Суперлиги

Москва, 19 апреля. Шесть английских, три испанских и три итальянских клуба решили создать единую европейскую футбольную лигу. Об этом пишет издание AFP.

Английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», а также итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании нового клубного турнира в Европе. По последним данным, к такому решению привели изменения в формате проведения Лиги чемпионов, которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует внести с 2024 года.

Сама организация выступила с протестом по поводу создания Суперлиги. В УЕФА подчеркнули, что подобные действия понесут за собой наказания, вплоть до исключения клубов из всех турниров под эгидой союза, а также из национальных первенств.