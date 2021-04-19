Экс-супруга Борткевича раскрыла роковую причину возвращения его сына из США

Москва, 19 апреля. Сын покойного солиста ВИА «Песняры» Леонида Борткевича Ричард вернулся из США в Россию из-за проблем с законом, и в Петербурге сел в тюрьму.

Речь идет о сыне Борткевича от гимнастки Ольги Корбут. По словам двоюродной сестры покойного исполнителя Галины Финаевой, полиция обнаружила у Ричарда напечатанные на принтере деньги, когда он еще учился в школе.

В эфире программы «Звезды сошлись» первая жена Борткевича Ольга Шумакова добавила, что Корбут потратила много денег на юристов, чтобы вытащить сына из тюрьмы, но у нее ничего не вышло. Ричард отсидел положенный срок и подружился с парнем из Петербурга. После выхода из тюрьмы они вместе улетели в Россию.

Ведущая Лера Кудрявцева вспомнила слухи, что Ричард оказался за решеткой не из-за фальшивых денег, а по причине распространения наркотиков. Шумакова разъяснила этот момент.

«Это потом уже в Петербурге. Не знаю, каким образом, но полетел он в Аргентину или Америку, не помню точно. А там уже все было отслежено. Он оттуда возвращается, а его чуть ли не у трапа самолета с этими наркотиками принимают», — рассказала женщина.

Она добавила, что не знает, какой срок получил Ричард за это преступление. Знаменитый отец приложил много усилий, чтобы сына не сочли рецидивистом, тогда срок бы увеличился до 20 лет.

Шумакова в эфире программы также заявила, что Борткевич не был счастлив в третьем браке. Жена была младше его на 36 лет, а их отношения оставались холодными.