Жителей Пензы предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Пенза, 20 апреля. Пензенский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды присвоил грядущей среде оранжевый уровень погодной опасности. Причиной для изменения цвета индикатора стал штормовой ветер, скорость которого может достигать 25 м/с.

В ГУ МЧС по Пензенской области жителям региона советуют воздержаться от прогулок и выходов на улицу. Категорически не стоит парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также укрываться под линиями электропередач или вблизи слабо укрепленных конструкций. Находясь дома, следует плотно закрыть окна и форточки, на улице — найти временное укрытие и переждать непогоду.

По 12-бальной шкале Ботфорта ветру, развивающему скорость свыше 24 м/с, присуждается 10 баллов. При порывах в условиях шторма на суше могут происходить: значительные разрушения ветхих строений, вырывание крупных деревьев с корнем и падение крупных рекламных щитов.

Ранее ФАН сообщал, что неблагоприятные погодные условия коснутся и жителей Краснодарского края. Все коммунальные службы городов Черноморского побережья переведены на усиленный режим работы.