Пензенцы взволнованы появлением таинственных пентаграмм в городе

Пенза, 19 апреля. Древнейший оккультный символ сатаны могли наблюдать жители областного центра у набережной Суры на окраине Пензы. Фотографиями белой пентаграммы, окруженной потухшими черными свечами, очевидцы поделились в соцсетях.

«На земле не то мукой, не то манкой была нарисована пентаграмма, по краям которой торчали обгоревшие черные свечки, а в центре — капли чего то, отдаленно напоминающего кровь. Интересно, это у нас в Спутнике кто-то дьявола вызывал или порчу наводил?» — задается вопросом один из жителей микрорайона Город Спутник, публикуя тревожные снимки.

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Перевернутая пятиконечная звезда, внутри который расположено неизвестное вещество красного цвета, напоминающего кровь, сильно насторожила пензенцев. В комментариях к посту жители микрорайона выразили сильную озабоченность инцидентом.

В беседе с корреспондентом ФАН маг, глава церкви Магии Антон Малинор проанализировал изображенный символ с точки зрения оккультизма.

«Пентаграмма — это необязательно символ дьявола или ада. Перевернутая пятиконечная звезда несет защитную функцию, оберегая заключенное внутри пентагона. Согласно талисманике, в пентагоне размещаются предметы, концентрирующие идеи, силы или особенности существ. Это печать, закрывающая движение неких энергий. Сложно сказать, что за обряд был реализован в данном случае», — сообщил Антон Малинор.

Prt Scr vk.com / Подслушано Спутник | Пенза

Ранее ФАН сообщал о похожей геометрической фигуре, изображенной у подножия Спасского кафедрального собора в центре Пензы. Огромная пятиконечная звезда была вытоптана неизвестными на снегу.