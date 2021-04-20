Памятник Ленину в Пензе стал золотым после реставрации

Пенза, 19 апреля. После недавней реставрации один из памятников Владимиру Ленину в Пензе был окрашен в золотистый цвет. Новый облик вождя пролетариата вызвал нешуточный раскол среди горожан.

Видеоролик с обновленной скульптурой очевидцы распространили в соцсетях. На сером фоне позади стоящих деревьев памятник, расположенный в сквере «Дружба», видно даже издалека.

В комментариях под видео пензенцы устроили ожесточенные споры. Одни считают, что подобные «извращения» лишь порочат честь великого революционера, а другие, напротив, обрадовались появлению в серых буднях чего-то яркого и светлого.

«Это же смешно! Какой золотой Ленин? Ну если уже потеряли уважение, то снимите его лучше. Такого издевательства никто не заслуживает», — написал под постом один из жителей города.

«Чем вам золотой Ленин плох? Хорошо осуждать что-то, ничего не делая! Стоял серый и был никому не интересен! Люди, которые рядом с парком живут, очень довольны золотым Лениным и выражают огромную благодарность за его реставрацию!» — возразил ему другой горожанин.

В интервью корреспонденту ФАН автор реставрации памятника, секретарь Ленинского райкома регионального отделения фракции КПРФ Руслан Бахтеев сообщил, что такой нестандартный подход к покраске позволит привлечь внимание горожан к личности Владимира Ленина.

«Памятник был отреставрирован исключительно на добровольные пожертвования граждан. Реставрация памятника включает в себя целый ряд работ: демонтаж старой плитки и штукатурки, кладочные работы из кирпича, укладка плитки и, конечно же, покрасочные работы. Решение покрасить в золотой было принято с целью привлечения внимание к памятнику вождя пролетариата, которого сейчас начинают забывать. Хотелось напомнить людям о личности великого революционера, чьи идеи сейчас как никогда актуальны. Конечно, реакция людей разная. Кто-то говорит, что это слишком ярко и непривычно, но много и положительных отзывов. К слову, даже дети стали обращать внимание на памятник и интересоваться монументом», — рассказал Руслан Бахтеев.

Пензенская область не единственный субъект России, в котором установлен позолоченный памятник Ленину. Подобные монументы имеются и в других регионах, например, в Смоленской, Омской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае.

Ранее ФАН сообщал, что пензенские активисты восстанавливают единственный в мире храм святой Аллы Готской. Работы ведутся на народные пожертвования.