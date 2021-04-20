Единственная в России бесплатная онлайн-школа для беременных заработала в Марий-Эл

Йошкар-Ола, 19 апреля. В столице Республики Марий Эл начала функционировать единственная в России бесплатная онлайн-школа для будущих родителей. С помощью нее будущие папы и мамы могут получить проверенную информацию о беременности от высокопрофессиональных врачей в любом удобном для них формате.

Авторами идеи являются заслуженный врач Республики, акушер-гинеколог высшей категории Ольга Буйлина и врио заместителя министра здравоохранения Марий Эл Юлиана Зейтулаева. Реализовал задумку и создал онлайн-школу IT-разработчик Сергей Якунин.

«С приходом коронавирусной инфекции по всей стране значительно ужесточились санитарно-эпидемиологические требования. В связи с этим при всех женских консультациях в России закрылись школы для беременных. В большинстве регионов режим повышенной готовности действует до сих пор, отчего и возникла необходимость в создании качественной онлайн-школы. Врачи подготовили лекции, а я взял на себя всю техническую составляющую проекта», — рассказал ФАН Сергей Якунин.

Сайт онлайн-школы состоит из нескольких информационных блоков, содержащих информацию о тех или иных особенностях планирования беременности, ее течении, рождении ребенка и так далее. Авторами всех размещенных на портале материалов являются врачи Республики Марий Эл.

Федеральное агентство новостей / Сергей Якунин

Молодым родителям уже доступен информационно-медицинский модуль, состоящий из 21 занятия, охватывающего период с момента подготовки к родам до первых дней жизни малыша. Сейчас вся информация представлена в текстовом виде, однако вскоре на сайте появятся видеолекции и аудиоподкасты.

«Полностью готов у нас лишь раздел с текстовыми лекциями. Ведем работу над созданием видеоматериалов и подкастов. Например, мамочка может ехать в общественном транспорте и слушать полезную для себя информацию. К концу мая планируем запустить и прямые эфиры с врачами. Там горожане смогут задать специалистам все интересующие их вопросы», — поделился создатель сайта.

Федеральное агентство новостей / Сергей Якунин

Отдельным достижением авторов проекта стало создание автономных чат-ботов в популярных соцсетях и мессенджерах. С помощью них будущая мама может узнать о беременности прямо в любимом приложении без перехода на сайт. Такой подход к организации деятельности онлайн-школы отвечает передовым требованиям в области цифровизации медицины, о которой в конце 2020 года говорил Президент России Владимир Путин.

«19 апреля, мы запустили чат-ботов, которые работают в Telegram, Viber и «ВКонтакте». Женщинам будет очень удобно ими пользоваться, там простое кнопочное меню. Так получилось, что мы нечаянно реализовали поручение Президента. На одном из последних собраний с главами министерств он посоветовал активно использовать чат-ботов для информирования населения», — уточнил Сергей Якунин.

Федеральное агентство новостей / Сергей Якунин

На разработку школы из городского бюджета не было потрачено ни рубля. Разработка и запуска проекта произведены исключительно за счет IT-разработчика. Мужчина считает, что в этом деле говорить о заработке совсем неуместно.

«Финансовую составляющую проекта я взял на себя. Это социально значимый проект, зарабатывать на этом было бы не очень хорошо. Врачи очень живо восприняли, они охотно готовят лекции. В дальнейшем мы будем лишь увеличивать функционал материалов. Планируем создать переходный блок, в котором будет содержаться актуальная информация по оформлению всех необходимых после рождения ребенка документов. Как их получить, куда обращаться, какой порядок — все будет подробно описано в этом блоке», — резюмировал собеседник.

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