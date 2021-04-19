Севастополь стал лидером по индексу рынка труда

Москва, 19 апреля. Занятость на рынке труда в последние три года возросла только в 14 регионах России. Лидерскую позицию в списке занял Севастополь, а внизу рейтинга оказалась Северная Осетия.

Трудовой рынок после пандемии COVID-19 начал постепенно восстанавливаться. Если процент безработицы в июле-августе 2020 составлял 6,3%, то в марте 2021 года она опустилась до 5,8%, сообщает РИА Новости.

Исследование выявило рост занятых в 14 регионах. Лидером списка стал Севастополь, а в первую десятку вошли Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Ранее аналитики сервиса по поиску вакансий и сотрудников SuperJob провели исследование среди россиян, темой которого стало бессрочное ношение защитных масок. Выяснилось, что такую идею в России поддержали 15% опрошенных граждан.