Географ Семенов рассказал о возможных климатических изменениях

Москва, 19 апреля. Потепление на три-четыре градуса может привести к опасным последствиям, среди которых увеличение числа лесных пожаров и появление экстремальных для средней широты температур.

Нагревание атмосферы приведет к большему содержанию в ней водяного пара, который является причиной шквалов, торнадо и других экстремальных осадков. Потепление будет сильнее ощущаться в больших городах из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в беседе с телеканалом «МИР 24».

По словам ученого, всем странам мира необходимо ограничить выбросы парниковых газов, о чем говорится в Парижском соглашении по климату. На более локальном уровне можно принимать меры по расширению зеленых зон в городах и создавать дополнительные водоемы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал готовиться к возможному изменению в климате. Ученый порекомендовал следовать принципам адаптации.