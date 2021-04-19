Знаменитая Люся откровенно рассказала о работе домработницей у Пугачевой

Москва, 19 апреля. Известную по работе у Филиппа Киркорова домработницу Людмилу Дороднову в шоу-бизнесе называют просто Люсей. Женщина с теплом вспоминает, как трудилась у Аллы Пугачевой.

Несколько месяцев назад Дороднова перестала работать у Киркорова, получив щедрое выходное пособие. Теперь она живет в однокомнатной квартире в Москве и с радостью вспоминает, как трудилась у разных артистов, включая Пугачеву. Их сотрудничество началось с того, что Примадонна как-то после концерта пригласила Дороднову помыть у нее «полную раковину грязной посуды».

«Ко мне она всегда относилась хорошо, вообще за своих всегда стоит горой. А я со временем стала своей», — отмечает Люся.

Дороднова также готовила для Пугачевой. По ее словам, певица всегда была равнодушна к деликатесам, но предпочитала, чтобы в доме были первое и второе блюда. Сама Примадонна готовила редко, но всегда вкусно.

Бывшая домработница отмечает, что Пугачева была совсем не строгой начальницей и прощала ей и прожженное утюгом концертное платье, и разбитую посуду.

«У Аллы я получала все сполна. Это первый человек, у которого я жила как у Христа за пазухой. Она бесконечно добрая и совсем не пафосная», — отметила Дороднова.

Супруг Пугачевой, телеведущий Максим Галкин активно делится с подписчиками деталями своего домашнего быта. Он нередко снимает и супругу, показывая ее в непривычной для фанатов обстановке. Так, недавно он опубликовал видео с роскошным букетом для своей жены.