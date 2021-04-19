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Протестующие сожгли церковь в американском Портленде
Федеральное агентство новостей
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Протестующие сожгли церковь в американском Портленде

Протестующие BLM сожгли церковь в Портленде, штат Орегон. Сообщается, что деньги, за счет которых в храме кормили бездомных, уйдут на восстановление здания.

Портленд, 19 апреля. Протестующие BLM сожгли церковь в Портленде, штат Орегон. Сообщается, что деньги, за счет которых в храме кормили бездомных, уйдут на восстановление здания.

Полиция штата сообщает, что группа «примерно из нескольких сотен человек» начала маршировать после 9:30 вечера и разбила окна нескольких предприятий, включая Nordstrom, Verizon, Nike и другие. Протесты возобновились в субботу вечером, на этот раз демонстранты оказали давление на полицию, собравшись у здания восточного полицейского участка.

Протесты были вызваны перестрелкой, унесшей жизнь 13-летнего Адама Толедо в Чикаго и 20-летнего Даунта Райта в Бруклин-центре, штат Миннесота. Полиция объявила митинги BLM в стране незаконными, сообщает Fox News.

В прошлом году строение уже однажды пострадало. Полиция в своем отчете отмечала, что церковь «известна своей щедростью и тем, что кормит бездомных более тысячи раз в неделю».

Фонд правовой защиты правоохранительных органов США сообщил, что протесты BLM привели к росту числа убийств в Соединенных Штатах. Отмечается, что количество убийств росло одновременно с сокращением полицейских кадров.

сша протесты blm
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