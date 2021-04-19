Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 02:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:00
Общество
Социолог объяснила, с чем связано снижение уровня бедности в России
01:52
Общество
Российский Минтруд создаст 100 центров занятости нового формата
01:48
Политика
Американцы предложили России понаблюдать за саморазрушением США
01:44
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплое лето в большинстве регионах РФ
01:42
Спорт
Ведущие футбольные клубы из Европы объявили о создании Суперлиги
01:34
Шоу-бизнес
Экс-супруга Борткевича раскрыла роковую причину возвращения его сына из США
01:21
Общество
Севастополь стал лидером по индексу рынка труда
01:18
Общество
Географ Семенов рассказал о возможных климатических изменениях
01:17
Общество
Летчики ЗВО поднялись в небо для подготовки к параду Победы в Петербурге
01:06
Шоу-бизнес
Знаменитая Люся откровенно рассказала о работе домработницей у Пугачевой
01:02
Происшествия
Протестующие сожгли церковь в американском Портленде
01:00
Общество
Врач назвал болезни, которых стоит опасаться на курортах в 2021 году
00:58
Общество
Госдума предлагает приравнять ПДД к федеральному законодательству
00:55
Происшествия
Личность техасского стрелка установлена полицией штата
00:38
Общество
Частный «Киномузей» в Великом Новгороде попал в «Всероссийскую книгу почета»
00:37
Общество
Свыше 20% жителей РФ начинают «выгорать» на работе
00:35
Общество
Детей младше 12 лет будут тестировать на коронавирус при въезде в Норвегию
00:34
Общество
Более 620 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса
00:25
Шоу-бизнес
Первая жена Борткевича назвала несчастливым третий брак музыканта
00:22
Шоу-бизнес
Рассекреченный Носорог Туриченко раскрыл подробности своего участия в «Маске»
Все новости
Госдума предлагает приравнять ПДД к федеральному законодательству
35.мвд.рф  /  пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
Общество

Госдума предлагает приравнять ПДД к федеральному законодательству

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 01:35
Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который повысит статус ПДД до законов федерального уровня.

Москва, 19 апреля. Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который повысит статус ПДД до законов федерального уровня.

Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Данную идею озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что правила дорожного движения необходимо регулировать федеральным законодательством. В то время как сегодня работа над ними поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.

«При этом депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан», — утверждают разработчики проекта.

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее предложил перенести велосипедные дорожки с дорог на тротуары. По мнению парламентария, данная инициатива позволит лучше контролировать движение данных транспортных средств.

госдума лдпр пдд
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Госдума предлагает приравнять ПДД к федеральному законодательству
Рейтинг@Mail.ru