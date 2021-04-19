Госдума предлагает приравнять ПДД к федеральному законодательству

Москва, 19 апреля. Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который повысит статус ПДД до законов федерального уровня.

Изменения предлагается внести в закон «О безопасности дорожного движения». Данную идею озвучил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат заявил, что правила дорожного движения необходимо регулировать федеральным законодательством. В то время как сегодня работа над ними поручается федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за участниками дорожного движения.

«При этом депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации, политические партии не участвуют в подготовке и совершенствовании данных правил, что порой приводит к возникновению различных коллизий и нарушениям прав граждан», — утверждают разработчики проекта.

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее предложил перенести велосипедные дорожки с дорог на тротуары. По мнению парламентария, данная инициатива позволит лучше контролировать движение данных транспортных средств.