Личность техасского стрелка установлена полицией штата

Остин, 19 апреля. Установлена личность убившего троих человек преступника в Остине. Им оказался 41-летний афроамериканец по имени Стивен Николас Бродерик.

Об этом заявил представитель местного полицейского управления города. По его словам, 41-летний афроамериканец скрылся с места происшествия, однако неизвестно, передвигался он на машине или пешком.

Полиция не исключает возможности, что злоумышленник может взять заложников. Поэтому в городе сохраняется высокий уровень угрозы. Правоохранителям также неизвестны мотивы поступка Бродерика.

Ранее стало известно, что три человека стали жертвами стрельбы в городе Остин, штат Техас. Полиция прибыла на место происшествия, однако вооруженного преступника задержать не удалось.