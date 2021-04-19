Частный «Киномузей» в Великом Новгороде попал в «Всероссийскую книгу почета»

Великий Новгород, 19 апреля. Частное учреждение «Киномузей» вошло в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета» 2021 года. Об этом сообщили на странице в соцсетях новгородской организации.

В Книгу почета вносят наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, работа которых способствует социально-экономическому развитию своего района, города, региона, а также повышению эффективности отрасли. Реестр формируется совместно с органами исполнительной власти. Всего в этом году в список включена 91 организация из Новгородской области.

Всемирный день музеев и памятников россияне отметили накануне, 18 апреля. В связи с этим ФАН рассказал об истории и значимости этого праздника.