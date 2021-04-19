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Свыше 20% жителей РФ начинают «выгорать» на работе
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Общество

Свыше 20% жителей РФ начинают «выгорать» на работе

В процессе «выгорания» в России находятся 23% профессионалов. Они не понимают, как решить эту проблему, говорится в исследовании Hays и «Хабр Карьера».

Москва, 19 апреля. В процессе «выгорания» в России находятся 23% профессионалов. Они не понимают, как решить эту проблему, говорится в исследовании Hays и «Хабр Карьера».

Еще 75% опрошенных испытали синдром «выгорания» или наблюдали его у знакомых в 2020 году. Это состояние оказалось характерным для людей от 25 до 28 лет. Почти 12% работодателей готовы попрощаться с сотрудниками, которые имеют эти признаки, передают «Известия».

Чаще все с «профвыгоранием» сталкиваются женщины. Для молодых людей от 18 до 21 года это состояние не кажется проблемой, а сотрудники старше 55 лет вообще отрицают его. Около 42% респондентов решили сменить работу из-за «выгорания», а 26% россиян отметили, что их коллеги «уволились в никуда». Некоторым разрешили взять перерыв с последующим возвращением.

Работодатели, которые столкнулись с «выгоранием» сотрудников, разговаривали с ними, меняли спектр задач и предлагали другие варианты развития в компании. Некоторые никак не решали проблему или вовсе увольняли подчиненных.

Иногда человек теряет интерес к работе из-за стресса. И нервное истощение может довести до реанимации. Россиянам рекомендуют не забывать о режиме труда и отдыха, о правильном питании.

работа опрос выгорание
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