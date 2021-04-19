Детей младше 12 лет будут тестировать на коронавирус при въезде в Норвегию

Осло, 19 апреля. Норвежские власти решили тестировать на коронавирус детей младше 12 лет при въезде в страну. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Норвегии.

Введение новых правил связано с появлением более заразных штаммов коронавируса. В силу они должны вступить с 19 апреля.

«Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет, как и другие категории, должны проходить тестирование на границе», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Проверка на коронавирус, по словам министра здравоохранения Норвегии Бента Хейе, должна быть максимально комфортной для детей. В пунктах тестирования сделают все возможное, чтобы минимизировать неприятные ощущения во время забора анализа. Ребенка не будут тестировать, если он психологически окажется не готов к процедуре.

Впервые выявленный в Индии штамм коронавируса был недавно обнаружен в Великобритании. Он может оказаться менее восприимчивым в вакцинам, чем другие мутации.