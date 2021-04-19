Более 620 тысяч российских военнослужащих привились от коронавируса

Москва, 19 апреля. Вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 прошли более 620 тыс. человек из состава Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), пишет газета «Красная звезда».

Военнослужащие, члены их семей, а также военные пенсионеры, сотрудники воинских частей и военных учебных заведений могут на добровольной основе получить бесплатные прививки от новой коронавирусной инфекции.

«К моменту подготовки материала добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутника V» прошли более 620 тысяч человек», — написано в публикации.

В ВС РФ продолжают поступать новые партии вакцины. Новобранцы, которые по разным причинам не смогли привиться, могут сделать это по месту несения службы, сообщили в Минобороны РФ.

Недавно стало известно, что коронавирус может вызывать проблемы со слухом. К такому выводу пришли ученые из Великобритании на основе проведенных исследований.