Первая жена Борткевича назвала несчастливым третий брак музыканта

Москва, 19 апреля. Солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич не был счастлив в браке с третьей супругой. Избранница была младше музыканта на 36 лет.

Соответствующее признание сделала первая жена Борткевича Ольга Шумакова. Музыкант неоднократно жаловался ей на холодные отношения с третьей супругой. По словам Шумаковой, пара изображала счастливую жизнь на камеру, однако в действительности все было иначе.

«Это на камеру все великолепно. Лично мне он говорил, клянусь не лгу, живем, говорит, как кошка с собакой», — заявила она в эфире передачи «Звезды сошлись».

Prt Scr youtube.com / Телеканал Беларусь 1

Солист «Песняров» умер 13 апреля на 72-м году жизни. В качестве причины смерти называется отказ почек, но двоюродная сестра музыканта Галина Финаева не согласна с этим. Она считает, что Борткевич мог умереть от сахарного диабета.

В 1989 году артист вместе с женой и сыном перебрался в США. Первое время Борткевичу нравилась жизнь за границей, однако через несколько лет он изменил свое мнение. После посещения храма в России музыкант понял, что не хочет возвращаться в США.