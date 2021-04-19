Рассекреченный Носорог Туриченко раскрыл подробности своего участия в «Маске»

Москва, 19 апреля. Звездное жюри шоу «Маска» рассекретило личность еще одного участника в костюме Носорога. Певец Кирилл Туриченко рассказал о своих эмоциях от участия в проекте.

В новом выпуске второго сезона «Маски» в номинацию на выбывание попали Носорог, Лама и Заяц. Зрители решили спасти последнего участника, а вот судьям предстояло сделать нелегкий выбор. Они предполагали, что под маской однорогого зверя скрывается один из солистов «Иванушек International» и были правы.

«Вот и закончилась моя маленькая история большого шоу «Маска». Это было невероятное путешествие! Настоящая музыкальная сказка, в которую я окунулся и прожил счастливую жизнь Носорожки, но с удовольствием жил бы еще и еще! Все мои эмоции были скрыты под маской этого голубоглазого зверька, который полюбился очень многим», — отметил Туриченко в своем Instagram.

instagram.com / @kirillturichenko

Певец поблагодарил всех, кто следил за его участием в проекте и поддерживал. Туриченко сказал спасибо и звездному жюри и команде, которая причастна к созданию «Маски». Артист признался, что обрел на проекте друзей – Зайца и Ламу. За последнего он будет болеть. А своим поклонникам он пообещал провести сольный концерт.

Туриченко отметил, что все на программе происходит по-честному и под строгой секретностью. Так, он хоть и подружился с некоторыми персонажами, но только ментально, потому что до сих пор не знает, кто же скрывается под остальными масками.

«И, несмотря на то, что все участники действительно находятся под масками, все по-честному, на проекте я чувствовал крутейшую дружелюбную атмосферу!» — добавил исполнитель.

После своего рассекречивания солист «Иванушек» не смог сдержать эмоций и расплакался, когда говорил прощальное слово. Жюри заметили, что в костюме Носорога артист продемонстрировал весь свой талант, голос и харизму.