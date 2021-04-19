Соседи дали характеристику погибшим в Новочеркасске подросткам

Новочеркасск, 19 апреля. Соседи девочек, которые погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону, рассказали об их поведении и подростке, устроившем страшную аварию.

Николай Давыдов в интервью Пятому каналу рассказал, что родители несовершеннолетнего, который управлял автомобилем, очень "многое ему позволяли". Девочек он назвал "хорошими".

Соседка Вера Савина поведала, что у одной из погибших девочек было два младших брата. Она регулярно водила их в детский сад. Другая девочка вела активный образ жизни, занималась спортом.

Трагедия произошла 18 апреля в 04:30. Иномарка Hyundai Accent врезалась в дерево на Машиностроительном переулке. В результате ДТП погибли пять подростков.