Тамбов отметил 385-летие со дня основания

Тамбов, 19 апреля. Тамбов основан в 1636 году по указу царя Михаила Федоровича как город-крепость с целью защиты Московского государства от кочевников.

Тамбов строили в устье рек Цны и Студенец. Руководил работами стольник и воевода Роман Боборыкин. Тамбов возник в системе укреплений на открытой степной местности, который состоял из рва глубиной шесть метров и вала высотой четыре метра. На входе в лес была засека, которая защищала город от кавалерийских атак. А река, которая раньше была более полноводной, стала еще одной естественной преградой, защищавшей город.

Позже областной центр достиг пика развития в Советское время — 1970-80-е годы. Именно в этот период население Тамбова достигло 300 тысяч человек.

Знаменательную дату отметили и в Симферополе. Недавно в городе состоялась выставка в честь 77-й годовщины освобождения города от фашистов.