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Фото Долиной без фотошопа рассорило ее поклонников
instagram.com  /  @larisa.dolina.official
Шоу-бизнес

Фото Долиной без фотошопа рассорило ее поклонников

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 00:15
Певица Лариса Долина опубликовала свое фото без ретуши, чтобы «вселить надежду» в женщин. Однако поклонницы усомнились в отсутствии фотошопа на снимке.

Москва, 19 апреля. Певица Лариса Долина опубликовала свое фото без ретуши, чтобы «вселить надежду» в женщин. Однако поклонницы усомнились в отсутствии фотошопа на снимке.

В своем Instagram Долина опубликовала портретное фото, на котором она запечатлена с гладкой кожей, ярким макияжем и в вечернем платье. Певица выглядит идеально. В подписи к посту она заверила, что не применяла фотошоп для коррекции снимка, а ее внешний вид объясняется хорошим светом и потерей 21 кг.

«Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины, что любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий!», — пояснила певица.

Однако многие поклонники усомнились в правдивости заявления Долиной. Другие предположили, что фотошопа может и не быть, но пластических операций звезда сделала много.

Фото Долиной без фотошопа рассорило ее поклонников
Pr Scr instagram.com  / @larisa.dolina.official

«Ни фотошопа, ни уколов красоты! Просто с каждым прожитым годом мы все обычно «молодеем"», — иронично отметила пользовательница.

«Полным ходом фотошоп. Вам не стыдно врать?», — пристыдили певицу.

«Пластическая хирургия, много мейкапа, но не фотошоп», — уверена подписчица.

Долина в последнее время оказывается в центре скандалов. После резонанса от шоу «Музыкалити» с ее участием, где она отчитала тиктокершу Валю Карнавал, певица повздорила в эфире «Россия-1».

певица фотошоп лариса долина
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