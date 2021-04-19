Омбудсмен Кузнецова прибыла в Сирию для вывоза российских детей из Дамаска

Дамаск, 19 апреля. Вывозом российских детей из лагерей Дамаска занимается уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Для этого правозащитник прибыла в Сирию.

Омбудсмен решает вопросы, касающиеся дальнейшей работы по возвращению российских детей с территории лагерей беженцев. Об этом сообщает RT.

По словам Кузнецовой, на родину будут возвращены 34 ребенка, находящихся в лагере «Аль-Холь». Также будет налажена целенаправленная работа в лагере «Рож», где было обнаружено еще 12 детей из РФ.

«Я надеюсь, что после прохождения необходимых процедур, оформления документов в ближайшее время мы сможем забрать и их», — добавила омбудсмен.

В городе Эль-Камышлы Кузнецовой уже были переданы 34 ребенка, которых в ближайшее время отправят домой.

Ранее сообщалось, что тысячи сирийских семей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска после освобождения города от террористических группировок.