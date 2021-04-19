Штат посольства Чехии в Москве сократится до пяти дипломатов

Прага, 19 апреля. Россия потребовала высылки 20 чешских дипломатов. В штате посольства Чехии в Москве останутся пять сотрудников.

О сокращении штата посольства рассказал глава международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Покинуть Россию, по его словам, вынуждены почти все сотрудники политического отдела диппредставительства.

«Останется там пять дипломатов. Люди, которые должны выехать, никакие не агенты. На то, чтобы они покинули (РФ — Прим. ФАН), им предоставлено 24 часа», — подчеркнул Йиндрак.

За сотрудниками посольства, как отметил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, вылетит спецборт. Чешский посол Витезслав Пивонька останется работать в Москве.

Власти Чехии ранее приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Об этом Гамачек сообщил журналистам на экстренной пресс-конференции, пишет RT.