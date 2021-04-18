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Аэростат с изображением военных наград пролетит над Ставропольем в честь 9 Мая
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области
Общество

Аэростат с изображением военных наград пролетит над Ставропольем в честь 9 Мая

Огромный воздушный шар с изображением наград времен Великой Отечественной войны пролетит в небе над станицей Ессентукской на Ставрополье, передает правительство края.

Ставрополь, 18 апреля. Огромный воздушный шар с изображением наград времен Великой Отечественной войны пролетит в небе над станицей Ессентукской на Ставрополье, передает правительство края.

Аэростат будет пролетать над Ессентукской во время майских праздников. Старт намечен со стадиона «Мечта». Объем шара составляет 4000 кубометров, что превышает стандартный практически вдвое.

«Мы благодарны воздухоплавателю Виталию Ненашеву, что в этом году главный воздушный шар России с одноименным названием пролетит именно над Предгорьем», — сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Недавно в Уссурийске романтическое путешествие на воздушном шаре закончилось в ветках деревьев. Полеты шаров в регионе наблюдаются часто, однако, по словам местных жителей, воздушные прогулки при нелетной погоде необходимо проводить с большой осторожностью.

ставрополь 9 мая воздушный шар
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