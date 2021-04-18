Два человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Саратове

Саратов, 18 апреля. Два человека пострадали при пожаре в девятиэтажном доме в Октябрьском районе Саратова. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 19:28 по московскому времени. Всех жителей дома эвакуировали из своих квартир. Меньше чем через час огонь был потушен.

В пресс-службе сообщили, что в результате пожара пострадали 29-летний мужчина и 77-летняя женщина. Они доставлены в первую городскую клиническую больницу Саратова с отравлением продуктами горения.

Недавно в Пензенской области пожар охватил жилой двухквартирный дом на площади 290 квадратных метров. В результате ЧП погибли три человека, передает RT.