Певец Кирилл Туриченко расплакался во время прощальной речи в «Маске»

Москва, 18 апреля. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, выступавший в шоу «Маска» в костюме Носорога, обратился с эмоциональной речью к зрителям и судьям.

Кирилл Туриченко заявил, что еще с первого выпуска думал о финальной речи. По его словам, оказаться в таком потрясающем шоу было огромной радостью. В этот момент артист прервался, стал тереть глаза, а потом и вовсе расплакался.

«Я думал, что я вылечу намного раньше, если честно. Тот шанс, который мне дали здесь проявить себя и как это произошло, и вы это поучаствовали, мне это очень дорого, правда. Мне этого очень не хватало», — поделился «иванушка».

Певец поблагодарил телеканал НТВ и продюсеров «Маски», всех людей, кто приложил руку к популярному проекту. Туриченко добавил, что искренне болеет за Ламу и рад, что этот участник остался в шоу.

НТВ / Prt Scr

Глава судейской коллегии Филипп Киркоров был тронут прощальной речью Туриченко. Он поддержал 38-летнего артиста теплыми словами. По мнению поп-короля, «Маска» помогла Кириллу раскрыться, он удивил своих поклонников таким неожиданным перевоплощением.

«Душа, которая пролилась в твоих слезах. Ты настоящий! Спасибо тебе за эти слезы искренности, которые в наше циничное время такая редкость! Ты блистательный артист!» — сказал Киркоров.

Певец предложил Туриченко исполнить вместе с ним «Мы так нелепо разошлись». Солист «Иванушки International» был польщен дружеским отношением звезды российской сцены.

В прошлом выпуске из шоу вылетел Марк Тишман, который скрывался за маской Белого Орла. Поклонники поддержали певца, заметив, что он долго водил судей за нос.