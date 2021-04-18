Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 00:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:25
Шоу-бизнес
Первая жена Борткевича назвала несчастливым третий брак музыканта
00:22
Шоу-бизнес
Рассекреченный Носорог Туриченко раскрыл подробности своего участия в «Маске»
00:21
Происшествия
Соседи дали характеристику погибшим в Новочеркасске подросткам
00:16
Общество
Тамбов отметил 385-летие со дня основания
00:15
Шоу-бизнес
Фото Долиной без фотошопа рассорило ее поклонников
00:11
Общество
Омбудсмен Кузнецова прибыла в Сирию для вывоза российских детей из Дамаска
00:02
Общество
Памятка туристу: сколько стоит и как добраться до Воронцовского дворца в Алупке
00:01
Общество
Штат посольства Чехии в Москве сократится до пяти дипломатов
23:55
Общество
Жители Соснового Бора спасли ослабшего детеныша серого тюленя
23:54
Общество
Аэростат с изображением военных наград пролетит над Ставропольем в честь 9 Мая
23:51
Происшествия
Два человека госпитализированы после пожара в жилом доме в Саратове
23:50
Шоу-бизнес
Певец Кирилл Туриченко расплакался во время прощальной речи в «Маске»
23:50
Происшествия
Жительница Петербурга изрезала ножом девятилетнего сына
23:49
Общество
Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени
23:46
Армия
Минобороны признало эффективность Су-34 для боевой службы в Арктике
23:43
Спорт
Российский теннисист Рублев поднялся на седьмую позицию в рейтинге ATP
23:42
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о желтом уровне опасности 20 апреля
23:41
Шоу-бизнес
Валерия назвала имя артиста в костюме Ламы на шоу «Маска»
23:39
Спорт
Аршавин указал на отсутствие новых героев в сборной России после ЧМ-2018
23:25
Шоу-бизнес
Певец Кирилл Туриченко скрывался в костюме Носорога на шоу «Маска»
Все новости
Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени

Жители квартир на высоких этажах все чаще обращаются в клининговые службы за помощью в мытье окон в Тюмени. Сотрудница одной из таких компаний рассказала о стоимости данных услуг.

Тюмень, 18 апреля. Жители квартир на высоких этажах все чаще обращаются в клининговые службы за помощью в мытье окон в Тюмени. Сотрудница одной из таких компаний рассказала о стоимости данных услуг.

Самостоятельно мыть окно на высоте без специального оборудования не стоит, предупредили специалисты. Лучше всего обратиться в клининговую службу, работники которой применяют щетки на магнитах и страховочные ремни.

«Сейчас сезон только начался, уже неделю мы с этим работаем. Поступает около трех заказов в день. Сотрудники используют различную бытовую химию, которую можно приобрести в любом магазине для самостоятельной чистки окон. Приборами мы пользуемся обычными — телескопическая щетка», — отметила работница клининговой службы.

Услуга мытья окон может обойтись от 400 до 2 тысяч рублей в зависимости от размера. Помыть трехметровую лоджию будет стоить 1,5 тысячи рублей, шестиметровая же обойдется почти в два раза дороже.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал общегородской субботник. Власти столицы планируют до 1 мая помыть и привести в порядок детские и спортивные площадки, парки и подъезды домов.

тюмень окно мытье
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени
Рейтинг@Mail.ru