Услуги мытья окон набирают популярность в Тюмени

Тюмень, 18 апреля. Жители квартир на высоких этажах все чаще обращаются в клининговые службы за помощью в мытье окон в Тюмени. Сотрудница одной из таких компаний рассказала о стоимости данных услуг.

Самостоятельно мыть окно на высоте без специального оборудования не стоит, предупредили специалисты. Лучше всего обратиться в клининговую службу, работники которой применяют щетки на магнитах и страховочные ремни.

«Сейчас сезон только начался, уже неделю мы с этим работаем. Поступает около трех заказов в день. Сотрудники используют различную бытовую химию, которую можно приобрести в любом магазине для самостоятельной чистки окон. Приборами мы пользуемся обычными — телескопическая щетка», — отметила работница клининговой службы.

Услуга мытья окон может обойтись от 400 до 2 тысяч рублей в зависимости от размера. Помыть трехметровую лоджию будет стоить 1,5 тысячи рублей, шестиметровая же обойдется почти в два раза дороже.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал общегородской субботник. Власти столицы планируют до 1 мая помыть и привести в порядок детские и спортивные площадки, парки и подъезды домов.