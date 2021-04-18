Минобороны признало эффективность Су-34 для боевой службы в Арктике

Москва, 18 апреля. Новые истребители-бомбардировщики в течение нескольких недели успешно выполняли задачи в сложнейших арктических условиях.

Истребители Су-34 приняли участие в учениях за Полярным кругом. Пилотам были поставлены учебно-боевые задачи, которые были с успехом выполнены. В оборонном ведомстве сообщили, что Су-34 доказали эффективность, поскольку все цели были поражены при экстремально низких температурах. Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко отметил, что специалисты проверили возможности самолета в арктических условиях.

«Это необходимо с учетом того, что мы усилили группировку в Арктике, чтобы защищать свои границы. Если возникнет необходимость, командование будет понимать, что эти самолеты могут выполнять там задачи», — рассказал генерал-лейтенант.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны России

Одной из возможных задач истребителей может стать защита Северного морского пути. Самолеты за Полярным кругом работали на предельных режимах. Особое внимание требовали полеты у земли. Минобороны в течение нескольких лет тестирует Су-34 для выполнения широкого спектра задач. Так, с прошлого года истребители начали отрабатывать воздушный бой в нижних слоях атмосферы на сверхзвуковой скорости.

Еще одним перспективным самолетом является МиГ-35. Бывший пилот ВВС Индии Виджайндер К. Такур считает, что стране стоит задуматься о покупке российского истребителя.