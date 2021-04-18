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Российский теннисист Рублев поднялся на седьмую позицию в рейтинге ATP
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov
Спорт

Российский теннисист Рублев поднялся на седьмую позицию в рейтинге ATP

Теннисист из России Андрей Рублев впервые в профессиональной карьере поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Монте-Карло, 18 апреля. Теннисист из России Андрей Рублев впервые в профессиональной карьере поднялся на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российский спортсмен проиграл в финале «Мастерса» греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Матч проходил в Монте-Карло. Однако этот результат не помешал ему сместить с седьмой позиции рейтинга ATP Роджера Федерера. Таким образом, Рублев достиг рекордного результата в своей карьере. В первой десятке находится еще один теннисист из России — Даниил Медведев. Он занимает вторую позицию.

Недавно российскому спортсмену предстояло сыграть матч с третьей ракеткой мира — Рафаэлем Надалем. Рублев в упорной борьбе одолел испанца со счетом 2:1.

рублев теннис atp мастерс
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