Гидрометцентр предупредил москвичей о желтом уровне опасности 20 апреля

Москва, 18 апреля. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Он продлится до 12:00 20 апреля, сообщили в Гидрометцентре.

Потенциально опасная погода обусловлена мощными порывами ветра до 17 м/с. Москвичей ожидает желтый уровень опасности с понедельника до вторника. Также прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла днем и до плюс пяти градусов ночью.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал готовиться к изменениям климата. При этом синоптик посоветовал следовать принципам адаптации.