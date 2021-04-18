Валерия назвала имя артиста в костюме Ламы на шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. Певица Валерия предположила, кто может скрываться в костюме Ламы на шоу «Маска» на телеканале НТВ. Ранее эту же догадку озвучил Марк Тишман.

Член жюри Валерия выдвинула неожиданную версию. По ее мнению, под маской Ламы может выступать оперный певец Юсиф Эйвазов, который также является супругом известной Анны Нетребко.

Исполнительница догадалась об этом из-за хорошей академической подготовки Ламы, а также якобы намеков на оперу «Кармен», с которой и началась карьера Эйвазова. Кроме того, персонаж заявил, что пишет стихи и посвящает их жене.

«Я не могу поверить в то, что я сейчас озвучу. Это Юсиф Эйвазов!» — заявила Валерия.

НТВ / Prt Scr

Другие члены жюри были удивлены, но не стали отвергать эту версию. Кроме того, муж Нетребко недавно отправился в Петербург, а, значит, он в России и может участвовать в шоу.

В новом выпуске жюри раскрыли, кто скрывался под маской Носорога. Оказалось, что это был участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.