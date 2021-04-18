Аршавин указал на отсутствие новых героев в сборной России после ЧМ-2018

Санкт-Петербург, 18 апреля. Новые герои в сборной России по футболу после ЧМ-2018 не появились. Об этом заявил бывший капитан национальной команды Андрей Аршавин.

На встрече с волонтерами в Петербурге футболиста спросили, кто из нынешних игроков сборной может стать таким же героем, каким стал нападающий Артем Дзюба после мундиаля. Аршавин не смог назвать ни одной фамилии.

«Там все старые герои, там новых не появилось», — подчеркнул спортсмен.

Дзюба, по словам Аршавина, остается главной звездой. Назвать Александра Головина будущим героем нельзя. Его и так уже знают в Европе, добавил футболист.

Андрей Аршавин недавно прокомментировал обстановку в футбольном клубе «Краснодар». Экс-зенитовец заявил, что внутри команды царит неразбериха и растерянность.