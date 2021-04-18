Певец Кирилл Туриченко скрывался в костюме Носорога на шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. В первом полуфинале «Маски» звездное жюри рассекретило личность артиста, скрывающегося в костюме Носорога. Им оказался участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

В очередном выпуске второго сезона «Маски» в номинацию попали Носорог, Лама и Заяц. Последнего спасли зрители проекта: за участника отдали свои голоса 45% зрителей в студии. На плечи судей лег очень тяжелый выбор, ведь пушистый персонаж обошел самых голосистых героев — Ламу и Носорога.

Ведущий шоу Вячеслав Макаров в кульминационный момент раскрыл секрет, что оставшиеся номинанты на вылет болеют друг за друга. Персонажи обнялись, чтобы выразить свою поддержку. Жюри долго совещалось, но в итоге решило рассекретить участника в костюме Носорога. Они единогласно заявили, что под маской скрывается певец Кирилл Туриченко. И их догадка оказалась абсолютно верной.

«Я счастлив, что я тебе знаю столько много лет», — заявил поп-король Филипп Киркоров.

НТВ / Prt Scr

Солист группы «Иванушки International» не смог сдержать эмоций и расплакался, когда говорил прощальное слово. Он поблагодарил создателей проекта за возможность проявить себя в этом шоу.

«Я правда болел за Ламу и я рад, что он прошел. Я правда не знаю кто это. Мы друг другу привет передаем. Я буду за него болеть», — признался Туриченко.

НТВ / Prt Scr

Киркоров заявил, что такого Кирилла Туриченко никто еще не видел. На шоу артист продемонстрировал свой яркий талант, голос, харизму. Поп-король даже исполнил вместе с выбывшим участником песню «Мы так нелепо разошлись».

Недавно победитель первого сезона «Маски», экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал о съемках в шоу. Он ответил на интересующий всех вопрос о стоимости участия звезд в проекте.