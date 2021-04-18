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Три человека стали жертвами стрельбы в Техасе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина
Происшествия

Три человека стали жертвами стрельбы в Техасе

Вооруженный человек открыл стрельбу в американском городе Остин, штат Техас. Три человека погибли. Об этом сообщили местные экстренные службы.

Остин, 18 апреля. Вооруженный человек открыл стрельбу в американском городе Остин, штат Техас. Три человека погибли. Об этом сообщили местные экстренные службы.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия, однако преступника задержать не удалось. Он объявлен в розыск.

Полиция заявила, что информация о личности стрелка и мотивах стрельбы уточняется. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Опасности для населения нет, однако подозреваемый все еще находится на свободе, заявили правоохранители.

Недавно в американском штате Висконсин мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия. Три человека погибли, еще двое были госпитализированы в критическом состоянии, пишет RT.

сша стрельба техас остин
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