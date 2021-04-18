Принц Гарри вернется в США сразу после похорон герцога Эдинбургского Филиппа

Лондон, 18 апреля. Британский принц Гарри покинет Великобританию 19 апреля, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники в королевском дворе.

Ночь принц Гарри проведет в коттедже Фрогмор неподалеку от Виндзорского замка. Утром он покинет Великобританию и отправится в Калифорнию. Британские СМИ не раз сообщали, что королевская семья «холодно» приняла принца Гарри и его супругу во время краткосрочного визита в связи с похоронами супруга королевы.

Ряд экспертов, которые занимаются анализом положения дел в монаршей семье, ранее сделали прогноз, что трагичный повод сможет примирить родственников. Однако этого не произошло, прийти к такому выводу можно в связи со скорым отъездом принца Гарри. Его супруга Меган Маркл осталась в Калифорнии по совету врачей и не смогла принять участие в похоронной процессии.

Похоронившая своего мужа принца Филиппа британская королева Елизавета II может отойти от исполнения своих обязанностей, считает королевский историк Сара Ричардсон.