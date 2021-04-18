Звезда «Друзей» Энистон расплакалась на съемках спецэпизода

Лос-Анджелес, 18 апреля. Съемки специального эпизода «Друзей» начались в начале апреля. Когда актриса Дженнифер Энистон приехала на площадку, она не смогла сдержать слез.

Декораторы полностью воссоздали квартиры героев сериала «Друзья» и то самое кафе, где они часто проводили время за чашкой кофе. Дженнифер Энистон так прониклась всем этим, что расплакалась, предаваясь воспоминаниям.

«Она увидела декорации и просто расплакалась. Она погрузилась в воспоминания», — сообщил инсайдер.

Актерам на съемках спецэпизода должны выплатить по 2,5 миллиона долларов. Но «Друзей» деньги мало волнуют. Например, Кортни Кокс, исполнительница роли Моники, была готова сниматься бесплатно, передает инсайдер.

Производством эпизода «Друзей» занимается телепродюсер Бен Уинстон. Компания Warner Bros. впервые собрала всех актеров сериала вместе после окончания шоу. Никто из них не будет перевоплощаться в своих персонажей.