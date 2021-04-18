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Россияне могут получить бесплатную квартиру за счет государства
ФБА «Экономика сегодня» .
Экономика

Россияне могут получить бесплатную квартиру за счет государства

Существуют категории граждан, которых государство обязано бесплатно обеспечить жильем, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Москва, 18 апреля. Существуют категории граждан, которых государство обязано бесплатно обеспечить жильем, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов.

Существуют программа по обеспечению малоимущих россиян бесплатной жилплощадью. Такую же возможность могут получить граждане, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, рассказал юрист.

«Рассматривая вопрос о бесплатном получении жилья, необходимо отметить, что жилье предоставляется не в собственность, а в рамках договора социального найма. То есть собственником недвижимости остается государство», — объяснил доцента.

Для получения квартиры необходимо предоставить документы, которые подтвердят трудное финансовое положение. Ассистентка кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева подчеркнула, что к малоимущим гражданам относятся те, кто признан органом местного самоуправления. В расчет берется доход каждого члена семьи и стоимость облагаемого налогами имущества, находящегося в собственности.

Правом на бесплатное жилье обладают сельские учителя и врачи, военные, а также судьи, стаж которых составляет не менее десяти лет. Квартиры в этом случае полагаются в собственность, а не в рамках программы социального найма.

Жителям Российской Федерации полагаются государственные выплаты, о существовании которых многие могут не догадываться.

россия квартира юрист
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