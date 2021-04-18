УЕФА оценил возможность создания футбольной Суперлиги

Ньон, 18 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов задействовать все доступные меры, чтобы воспрепятствовать созданию Суперлиги.

Несколько испанских, английских и итальянских футбольных клубов недавно высказались за создание закрытой Суперлиги. УЕФА выступил против. К заявлению этой организации присоединились Футбольная ассоциация Англии (FA), Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC).

«Если это произойдет, мы хотим повторить, что будем едины в наших усилиях по предотвращению этого циничного проекта, который основан на личных интересах нескольких клубов», — отмечено на сайте УЕФА.

Клубам, выступающим в Суперлиге, будет запрещено играть в других турнирах. Игроки этих команд, по данным RT, не смогут войти в состав национальных сборных.

УЕФА, как стало известно недавно, может перенести четыре игры чемпионата Европы в Петербург. Матчи изначально должны были пройти в Дублине.