Финансовый аналитик раскрыл планы США по подрыву рубля

Вашингтон, 18 апреля. Действия американских властей подтверждают последние действия Вашингтона, считает экономист Степан Демура.

Биржевой аналитик не уточнил, в какие сроки Белый дом реализует свои планы. Однако уже сейчас курс доллара составляет почти 76 рублей.

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — считает эксперт.

Еще одним шагом к реализации планов Вашингтона стало введение санкций в отношении РФ. Специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев подчеркнул, что ограничительные меры не возымеют отрицательный эффект. При этом эксперт не прогнозирует крах рубля. Колебания курса российской денежной единицы связаны с инфляцией. Внешние же факторы не играют такой роли, которую возлагают США.

«Второе дыхание» придет к рублю лишь после периода адаптации к угрозам санкциями, заявил эксперт по инвестициям Михаил Зельцер.