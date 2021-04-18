Четыре балкона многоэтажки вспыхнули в Набережных Челнах

Набережные Челны, 18 апреля. Сотрудники МЧС потушили огонь, охвативший несколько квартир в жилом доме с четвертого по седьмой этажи. За инцидентом наблюдали жильцы соседних зданий.

Вспыхнувшие балконы девятиэтажки попали в объективы камер очевидцев, которые переживали, что огонь может спровоцировать взрыв газа. Прибывшие на место происшествия пожарные успешно ликвидировали огонь. Эвакуацию жильцов не производили, в результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Возгорание в многоэтажном жилом доме ранее произошло в Москве. В результате ЧП пострадали три человека, очагом возгорания стали личные вещи и мебель жильцов одной из квартир.