США рекомендовали авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах над Украиной

Вашингтон, 18 апреля. Американские авиакомпании призвали к осторожности при полетах над некоторыми участками Украины. Об этом заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Из распространенных данных ФАУ следует, что при полетах «в, из, в пределах или над» районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, американским авиаперевозчикам следует соблюдать особую осторожность. Кроме того, внимательными посоветовали быть в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях.

Районом полетной информации определяется воздушное пространство, на котором обеспечивается полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение. Оба извещения распространяются в связи с «возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией» ситуации на границе Украины. Они будут действовать для всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов.

Недавно Вооруженные силы Украины нанесли 13 артиллерийских ударов по территории ДНР за сутки. Тем самым ВСУ продолжают грубо нарушать режим прекращения огня с риском для жизни мирных граждан.