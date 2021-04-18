Певица Глюкоза стала одним из специальных гостей шоу «Маска»

Москва, 18 апреля. Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, произвела фурор на шоу «Маска» в качестве приглашенного гостя. Она выступила в костюме Слоника.

Создатели проекта подготовили для зрителей в первом полуфинале сюрприз. Сразу два специальных гостя показали свои номера. Приглашенные артисты скрывались в костюмах Султана и Слоника. По традиции, личности они раскрыли сразу после выступления.

Как только на сцену вышел гость в маске Слоника, судьи догадались, что перед ними выступает девушка. Персонаж произвел настоящий фурор с хитом группы Cream Soda «Плачу на техно». Жюри принялось гадать, кто же из отечественных звезд шоу-бизнеса скрывается в костюме.

Телеканал НТВ / Prt Scr / шоу Маска

Среди версий были: телеведущая Алла Михеева, певица Ани Лорак и актрисы Анна Ардова и Эвелина Бледанс. Однако только шоумен Александр Ревва отгадал личность приглашенного гостя, назвав имя Натальи Ионовой.

«А все потому, что Ревва практически живет у нас дома, а я у него. Я не знаю, как, Саша, от тебя еще скрываться. Жюри поклон. И отдельный поклон тем, кто в этих куклах проживает не один день, а недели», — сказала Глюкоза после того, как сняла маску.

Сам Ревва ответил на ироничные обвинения и признался, что наобум назвал имя артистки. Телеведущая Регина Тодоренко, комментируя выступления Глюкозы, заявила, что все очень ждали певицу на проекте.

Недавно победитель первого сезона «Маски», исполнитель Анатолий Цой рассказал о съемках в программе и ответил на вопрос о стоимости участия звезд в популярном шоу.