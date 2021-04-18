Гендиректор «Уфы» Газизов посвятил разгром «Спартака» памяти сына

Москва, 18 апреля. «Уфа» разгромила московский «Спартак» в 26-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ). Генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов посвятил победу памяти сына.

Футболисты «Уфы» забили красно-белым три безответных мяча. Разгром «Спартака» состоялся в день его 99-летия. Результат поединка прокомментировал Газизов.

«У меня семь лет назад умер сын, я попросил его перед игрой помочь. Он помог», — подчеркнул гендиректор «Уфы».

С июля по декабрь прошлого года Газизов работал в должности генерального директора в московском «Спартаке». Затем он занял аналогичный пост в «Уфе».

«Спартак» потерпел поражение, по данным RT, второй раз подряд. Москвичи отстали от лидера российского чемпионата на восемь очков.

Поражение от «Уфы» красно-белым ранее предрек актер театра и кино Михаил Боярский. Болельщик «Зенита» был уверен, что «Спартак» потеряет второе место в турнирной таблице РПЛ.